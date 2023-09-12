Ailesi perişan oldu! Motosikletin çarptığı 4 yaşındaki küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, kaza, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte yürüyen 4 yaşındaki Cemre Su Alasırt ve annesi Suna Alasırt'a o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan ve henüz kullanıcısı öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine fırlayıp düşen Cemre Su Alasırt ağır yaralanırken annesi Suna Alasırt hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne kız ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemre Su Alasırt hayatını kurtarılamadı. Olayla ilgili polis motosiklet sürücüsünü gözaltına alınırken, annenin tedavisi sürüyor.