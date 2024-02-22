Ankara'da korkunç olay! Baba silahla 7 yaşındaki çocuğunu rehin aldı...

Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı.

Ankara'da korkunç olay! Baba silahla 7 yaşındaki çocuğunu rehin aldı...

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.V. (35), oğlu M.E.V'yi, velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı eşi S.Y'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı.

Saat 18.00 sularında S.Y'nin ihbarı üzeri H.V'nin ikamet ettiği adrese, Polis Özel Harekat (PÖH), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

V.H'nin 12 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt vermesi üzerine, adreste hazırda bekleyen PÖH ekipleri M.E.V'yi kurtarmak için operasyon düzenledi. Ekiplere silahla karşılık veren H.V, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kurtarılan M.E.V, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralanan H.V. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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