Balıkesir'de marul yüklü tır devrildi!

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen feci kazada, otoyolda devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi…

Balıkesir'de marul yüklü tır devrildi!
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul yönüne seyreden Hüseyin Bayram (53) idaresindeki 35 ALY 007 plakalı marul yüklü tır, kırsal Mecidiye Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen sürücü Bayram'ın cesedi, hastane morguna gönderildi.

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