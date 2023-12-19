Naci Görür 2 İli İşaret Etti! 'Deprem Bekliyoruz'

Gümüşhane'de gerçekleşen deprem sonrasında açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, iki ilin ismini söyleyerek o bölgede deprem beklediğini söyledi...

Naci Görür 2 İli İşaret Etti! 'Deprem Bekliyoruz'
Naci Görür 2 İli İşaret Etti! 'Deprem Bekliyoruz'
Son Güncelleme:

Dün ve bugün Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gerçekleşen depremlerin sonucunda önemli açıklamalarda bulunan, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden, deprem hakkında önemli konulara değindi. Görür, Erzincan ve Bingöl arasında deprem beklediğini belirtti. İşte Naci Görür'ün açıklamasının devamı...

Naci Görür 2 İli İşaret Etti

Naci Görür 2 İli İşaret Etti

Bingöl ve Erzincan arasında deprem beklediğini ifade eden Naci Görür, Gümüşhane'de meydana gelen 4.3 ve 4.1'lik depremlerin ardından şu sözlere yer verdi;

Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle
Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!Yurt

Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamadaki yer alan görsel ise aşağıdaki X paylaşımındaki gibidir;

Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!Yurt
# bingöl # Erzincan # naci görür # gümüşhane
Çok Okunanlar
20 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
20 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri!
İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri!
Ersin Tatar'dan Vladimir Putin'e Tarihi Çağrı!
Ersin Tatar'dan Vladimir Putin'e Tarihi Çağrı!
Asgari Ücret ile İlgili Yeni Gelişme!
Asgari Ücret ile İlgili Yeni Gelişme!
Yalova'da yaşanan deprem sonrası ilk açıklama!
Yalova'da yaşanan deprem sonrası ilk açıklama!
Öne Çıkanlar Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?│Akşam Raporu #canlı Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?│Akşam Raporu #canlı Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri!