Naci Görür 2 İli İşaret Etti! 'Deprem Bekliyoruz'

Dün ve bugün Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gerçekleşen depremlerin sonucunda önemli açıklamalarda bulunan, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden, deprem hakkında önemli konulara değindi. Görür, Erzincan ve Bingöl arasında deprem beklediğini belirtti. İşte Naci Görür'ün açıklamasının devamı...

Bingöl ve Erzincan arasında deprem beklediğini ifade eden Naci Görür, Gümüşhane'de meydana gelen 4.3 ve 4.1'lik depremlerin ardından şu sözlere yer verdi;

Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle