Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!
AFAD duyurdu, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 15 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
AFAD X üzerinden açıkladı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 15 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Deprem 23:23'te meydana geldi. AFAD'ın yayınladığı deprem raporu ise aşağıdaki X paylaşımı üzerindedir. İşte ayrıntılar...
Gümüşhane'de Deprem!
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:23:13 TSİ
Enlem:39.92667 N
Boylam:39.32611 E
Derinlik:15.68 km
Detay:https://t.co/ph098qgdlp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi