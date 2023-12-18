Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!

AFAD duyurdu, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 15 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!
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AFAD X üzerinden açıkladı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 15 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Deprem 23:23'te meydana geldi. AFAD'ın yayınladığı deprem raporu ise aşağıdaki X paylaşımı üzerindedir. İşte ayrıntılar...

Gümüşhane'de Deprem!

deprem

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# deprem # gümüşhane
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