O Ülkede 5,9 Büyüklüğünde Deprem! 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

5,9 Büyüklüğünde Deprem

Depremin merkez üssünün Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehri olduğu kaydedildi. Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Artçı depremlerin sürdüğü aktarıldı.