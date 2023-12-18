O Ülkede 5,9 Büyüklüğünde Deprem! 8 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi açıkladı, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 5.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem bakın hangi ülkede meydana geldi...

O Ülkede 5,9 Büyüklüğünde Deprem! 8 Kişi Hayatını Kaybetti
O Ülkede 5,9 Büyüklüğünde Deprem! 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

5,9 Büyüklüğünde Deprem

çin deprem

Depremin merkez üssünün Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehri olduğu kaydedildi. Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Artçı depremlerin sürdüğü aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # deprem
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