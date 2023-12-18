Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!

Gümüşhane ve Erzincan'da yaşayanları bu haber sizi ilgilendiriyor. AFAD, 5 dakika ara ile sosyal medya hesabı üzeinden 2 deprem bildirdi. Bunların ilki Gümüşhane'de gerçekleşti. 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen bu depremin ardından Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Erzincan'da gerçekleşen deprem, şehrin merkezinde meydana gelmekteyken, Gümüşhane depremi ise Kelkit ilçesinde gerçekleşti. 2 şehirde gerçekleşen depremin ayrıntıları aşağıda yer alıyor.

5 Dakikada 2 Deprem!

Gümüşhane'de gerçekleşen depremin ayrıntılarını aşağıda yer alan haberimizde bulabilirsiniz;

AFAD'ın Erzincan depremi hakkında yaptığı paylaşımın ayrıntıları ise aşağıda yer alıyor. Deprem, AFAD'a göre 7 kilometre derinde gerçekleşti.

Gümüşhane Valisi, deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, sosyal medya hesabı üzerinde şu ifadeleri kullandı: