Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!

Gümüşhane ve Erzincan'da yaşayanları ilgilendiren haber AFAD'tan geldi. Bu bölgede, 5 dakikada 2 deprem yaşandı. Önce Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde oluştu daha sonra ise Erzincan'da deprem meydana geldi.

Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!
Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!
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Gümüşhane ve Erzincan'da yaşayanları bu haber sizi ilgilendiriyor. AFAD, 5 dakika ara ile sosyal medya hesabı üzeinden 2 deprem bildirdi. Bunların ilki Gümüşhane'de gerçekleşti. 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen bu depremin ardından Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Erzincan'da gerçekleşen deprem, şehrin merkezinde meydana gelmekteyken, Gümüşhane depremi ise Kelkit ilçesinde gerçekleşti. 2 şehirde gerçekleşen depremin ayrıntıları aşağıda yer alıyor.

5 Dakikada 2 Deprem!

Gümüşhane ve Erzincan'da Yaşayanları İlgilendiren Haber! 5 Dakikada 2 Deprem Yaşandı!

Gümüşhane'de gerçekleşen depremin ayrıntılarını aşağıda yer alan haberimizde bulabilirsiniz;

Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!Gümüşhane'de Yine Deprem Oldu!Yurt

 AFAD'ın Erzincan depremi hakkında yaptığı paylaşımın ayrıntıları ise aşağıda yer alıyor. Deprem, AFAD'a göre 7 kilometre derinde gerçekleşti.

Gümüşhane Valisi, deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, sosyal medya hesabı üzerinde şu ifadeleri kullandı:

"Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."
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# Erzincan # deprem # kelkit
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