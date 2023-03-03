Rusya'da bir ilk: İnsansı robot bekçi

Rusya’da ilk insansı robot bekçi ve kapıcı olarak mesaiye başladı. Şirket verilerinin yüklediği robot, kapıda misafirleri karşılıyor, bilgilerini tarıyor, sohbet ediyor.

Rusya’da ilk kez insan gücü ile yapılan bir işte yapay zeka ile donatılan robot kullanılmaya başlandı. Moskova'da yerli üretim olan ilk insansı robot bekçi olarak çalıştırılmaya başlandı.

İnsansı bekçi robot, bir bilgisayar şirketine ait ofiste güvenlik görevlisi ve kapıcısı oldu.

Rus Promobot şirketi tarafından geliştirilen robot ofis ziyaretçilerini karşılıyor. Şirketin verilerinin işlendiği Robot, insanların kimliklerini tarıyor ve şirketin veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırıyor. Geçiş kartı veriyor, nüfus cüzdanını tarıyor ve belgenin gerçek olup olmadığını kontrol ediyor, ofise erişimi sağlıyor.

Hatta bu sırada bir resepsiyon görevlisi gibi çalışıyor. Misafir ile işlem tamamlanana kadar farklı konularda sohbet ediyor.

Robotu kullanıma süren Rus Promobot şirketi, robotun maaş talep etmediği için masrafının 6 ay içerisinde karşılanabildiğini kaydetti.

# Robot # rusya

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