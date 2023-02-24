Prof. Dr. Çağlar Özkaymak açıkladı: "Depremin ardındaki yıkımın 3 nedeni..."

Depremlerin ardından yaşanan büyük yıkımın gerekçelerini araştırıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, bölgede yapılan gözlemleri paylaştı. Büyük yıkımın 3 nedeni olduğunu söyledi...

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Bilim insanları deprem bölgesindeki araştırmalarını sürdürüyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, depremlerin sonucunda oluşan büyük yıkıma ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Yapılan incelemelerde bölgedeki yıkımın 3 nedeni olduğunu belirtildi.

Özkaymak, yeni yerleşim birimleri kurulurken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Bölgede daha büyük bir depremin ise beklenmediğini ifade edildi.

# deprem

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