Prof. Dr. Çağlar Özkaymak açıkladı: "Depremin ardındaki yıkımın 3 nedeni..."

Bilim insanları deprem bölgesindeki araştırmalarını sürdürüyor.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, depremlerin sonucunda oluşan büyük yıkıma ilişkin gözlemlerini paylaştı.



Yapılan incelemelerde bölgedeki yıkımın 3 nedeni olduğunu belirtildi.



Özkaymak, yeni yerleşim birimleri kurulurken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.



Bölgede daha büyük bir depremin ise beklenmediğini ifade edildi.