Depreme karşı kentleşme nasıl olmalı? Prof. Dr. Çağatay Keskinok gerekenleri sıraladı

 Ulusal Kanal Programcısı Şule Perinçek’in sunduğu Yeni Ufuklar programına konuk olan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı Profesör Doktor Çağatay Keskinok, Kent planlamasındaki önemli 3 aşamayı anlattı.

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Depremde ağır hasar alan 11 ilde yeni şehir düzeni nasıl kurulacak? Tartışmaları sürüyor.

Şule Perinçek’in sunduğu Yeni Ufuklar programına konuk olan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı Profesör Doktor Çağatay Keskinok, Kent planlamasındaki önemli 3 aşamayı anlattı.

Kentlerde önceliğin güvenlik olduğunu söyleyen Keskinok işlevselliğe de dikkat çekti.

Planlamanın sadece deprem bölgesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Keskinok Türkiye’nin afet ülkesi olduğunun altını çizdi.

Depremde pek çok bina yıkıma uğramadan zemin sıvılaşması nedeniyle devrilmişti. Keskinok zemin sıvılaşması için de alınması gereken önlemleri sıraladı.

Keskinok, Kentlerin ivedilikle yapı stoğunun analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

İki büyük depremin ardından gözler beklenen Marmara depremine çevrildi. Özellikle İstanbul’daki nüfus yoğunluğuna dikkat çeken Keskinok , bu politikadan vazgeçilmeli dedi.

# deprem # kentleşme

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