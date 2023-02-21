Bilim insanlarından depremin ardından ova uyarısı

Bilim insanları ovaların tarım alanlarına bırakılmasını istedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek, insanoğlunun yüzyıllardır ovalarda tarım yaptığını, yüksek bölgelerde yaşadığını söyledi.



Yer altı suları uzmanı olan Prof. Dr. Şimşek deprem bölgesindeki içme suyu riskine dikkat çekti, çözüm önerisi yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Okan Fıstıkoğlu da hasarların daha çok alüvyon zeminlerde yaşandığını belirtti.



SUMER ekibi bölgede olarak inceleme yaptıklarını vurgulayan Profesör Fıstıkoğlu, yeni şehirleşmede alt yapı tesislerinin birbirinden bağımsız olmasının önemine işaret etti.



Deprem bölgesindeki incelemelerini sürdüren yer bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise afet risklerine karşı kentlerin bilimden faydalanılarak 1 bölü 1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarının bir an önce hazırlanması gerektiğini söyledi.