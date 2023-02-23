Jeofizik Mühendisleri Odası uyardı: "500'e yakın diri fay var"
Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, Türkiye'de ana fay hatlarının dışında yaklaşık 500'e yakın diri fay olduğunu söyledi. Diri fayların 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.
Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, depreme ilişkin açıklama yaptı.
Demirbaş, Türkiye'de hala gömülü fay hatlarının olabileceğini belirtti. Tedbir alınması gerektiğini söyledi.
Demirbaş, ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Ulusal Kanal yayınında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ise fay zonlarındaki yerleşim birimlerine dikkat çekti.
Alan, fay zonu üzerindeki yerleşim birimlerinin taşınması gerektiğini söyledi. Fay yasasına vurgu yaptı.