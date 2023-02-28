ODTÜ deprem sonrası tsunami raporu: Samandağ'daki haraketliliğe dikkat çekti

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nce tsunami araştırması yapıldı.



ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 7 kişilik ekibi ile birlikte, 'İskenderun Körfezi Kıyı Yapıları Ve Doğu Akdeniz'deki Tsunami Değerlendirmeleri' araştırmasını tamamlayarak raporlaştırdı.



Raporda, Hatay Arsuz ve Mersin Erdemli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimagusa ve Girne kentlerinde küçük genlikli tsunami oluştuğu tespitine yer verildi.





Çalışmada, su düzeyi değişimlerine neden olan tsunami kaynağının yeri ve oluşma mekanizması da araştırıldı. Dalganın oluşum yerinin Samandağ’ın kuzeyindeki Kale burnu açıkları olduğu belirlendi. Samandağ-Çevlik'te de deniz tabanında hareketlenme olduğu tespit edildi.





Prof. Dr. Yalçıner, denizdeki oynamalar ve dalga oluşumları üzerine araştırmaların devam ettiğini söyledi.