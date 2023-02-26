Apartman altındaki işletmeler binaya zarar verir mi?
İki büyük depremin ardından ortaya çıkan tartışma konularından biri de binaların alt katındaki işletmelerin bina sağlamlığına olan etkisi oldu. Uzmanlar binaların alt katlarında bulunan fırın gibi yapıların binaya zarar verdiğini anlattı.
İki büyük depremin ardından ortaya çıkan tartışma konularından biri de binaların alt katındaki işletmelerin bina sağlamlığına olan etkisi oldu. Uzmanlar bu kez de kolon kesmenin zararının yanı sıra farklı bir noktaya dikkat çekti ve binaların alt katlarında bulunan fırın gibi yapıların binaya zarar verdiğini anlattı.
Uzmanlar, binaların alt katlarında bulunan fırın, pizzacı ve pastanelere dikkat çekiyor.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yüksek sıcaklıkta çalışan işletmelerin binanın beton yapısına zarar verdiğini anlattı:
- Eğer fırın yapılacaksa üst katlarda ev olmayacak. Çünkü fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve bu erime sonucunda da yapının yıkılması daha kolaylaşır.
İstanbul'da olası bir depremle ilgili uzmanlar apartman altı işletmelere karşı da uyarılarda bulunuyor.
TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ise, Binaların giriş bölümlerinde bulunan işletmelerin bilinçsiz şekilde kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerine müdahalelerin ve binalarda potansiyel çökme riskini artırdığını vurguladı:
- Oto galeriler veya marketler burada bir işletmeyi faaliyete geçirmek için binanın mevcut taşıyıcı sistemine müdahale ediyorlarsa kesinlikle çok yanlış yapıyorlar. Bırakın kendi güvenliklerini o binada yaşayan bütün herkesin can güvenliğini riske atıyor demektir. Şöyle ki binalar bir projesi yapılırken belli bir sayıda taşıyıcı elemanlar konmuştur. Bina inşaatı ona göre yapılır. Bunlar yapıldıktan sonra dışarıdan yapılan her müdahale binaya zarar verir. Hele hele kolon kesmek gibi düşey taşıyıcı elemanı kesmek açıkçası intihar etmekten farksızdır. Kendi kendine yani kolon kesildikten sonra 'ya bina ayakta duruyor' diyorlar. Hiç belli olmaz. Bir müddet sonra önünden kamyon geçse bile bina çökebilir. İşte depremde gördüğümüz gibi olayları da yaşarız.