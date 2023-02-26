Apartman altındaki işletmeler binaya zarar verir mi?

İki büyük depremin ardından ortaya çıkan tartışma konularından biri de binaların alt katındaki işletmelerin bina sağlamlığına olan etkisi oldu. Uzmanlar bu kez de kolon kesmenin zararının yanı sıra farklı bir noktaya dikkat çekti ve binaların alt katlarında bulunan fırın gibi yapıların binaya zarar verdiğini anlattı.

Uzmanlar, binaların alt katlarında bulunan fırın, pizzacı ve pastanelere dikkat çekiyor.



Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yüksek sıcaklıkta çalışan işletmelerin binanın beton yapısına zarar verdiğini anlattı:





- Eğer fırın yapılacaksa üst katlarda ev olmayacak. Çünkü fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve bu erime sonucunda da yapının yıkılması daha kolaylaşır.

İstanbul'da olası bir depremle ilgili uzmanlar apartman altı işletmelere karşı da uyarılarda bulunuyor.



TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ise, Binaların giriş bölümlerinde bulunan işletmelerin bilinçsiz şekilde kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerine müdahalelerin ve binalarda potansiyel çökme riskini artırdığını vurguladı:



