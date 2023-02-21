Prof. Dr. Mehmet Yuva sosyal medya yalancılarının yarattığı hasarı aktardı

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Televizyon Gazetesi programına bağlanarak deprem bölgelerindeki gözlemlerinden söz etti. Yuva, sosyal medyada bulunan asılsız haberlerin etkilerinden bahsetti.

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Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Televizyon Gazetesi programına bağlanarak deprem bölgelerindeki gözlemlerinden söz etti. Yuva, sosyal medyada bulunan asılsız haberlerin etkilerinden bahsetti.

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