Sürgü kasabası üreticileri: "Biz olmazsaki kim üretecek"

Devrim Aşkın Karasoy, sürgü kasabasındaki üreticilerle konuştu. Üreticiler, yönlendirilmek istediklerini belirtti. ÇKS olmadan yem yardımını alamadıklarını belirten üreticiler, üretimi devam ettirmek istediklerini belirttiler.

Mahalle statüsüne alınan Sürgü'nün yeniden belediye olmasını isteyen üreticiler, "Belediyemiz olsa biz merkezden yardım beklemezdik" ifadelerini kullandı.

Çiftçi olarak girdi maliyetlerinin azaltılmasını isteyen çiftçiler, "biz olmazsak kim üretecek" ifadelerini kullandı.