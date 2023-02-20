Afşin'de ekonomik nasıl ayağa kalkacak? | Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can

Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can'dan depremden etkilenen bölgelerde ekonominin yeniden canlanması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi aldı.

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Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can'dan depremden etkilenen bölgelerde ekonominin yeniden canlanması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi aldı.

# deprem # afşin

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