Afşin'de ekonomik nasıl ayağa kalkacak? | Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can
Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can'dan depremden etkilenen bölgelerde ekonominin yeniden canlanması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi aldı.
Ulusal Kanal muhabiri Dilek Doğan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can'dan depremden etkilenen bölgelerde ekonominin yeniden canlanması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi aldı.