Sismik izolatör nedir? Depreme karşı binayı nasıl koruyor

İnşaat Mühendisi Özeren Bulut, Adana Devlet Hastanesi'nde kullanılan sismik izolatör sistemini Yalçın Semir Akarsu'ya anlattı. Sismik izolatörlerinin nasıl çalıştığını aktaran Bulut, Adana Devlet Hastanesi'nde deprem sırasında ve sonrasında bu izolatörler sayesinde hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Bulut, "Yaşadığımız coğrafyayı düşünürsek sismik izolatörler gerekli önlemlerin en önemlilerinden" ifadelerini kullandı.