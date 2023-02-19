Depremin sessiz kahramanları sağlık personelleri

Depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyorlar. Depremin sessiz kahramanları sağlık personelleri Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.

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Yalçın Semir Akarsu, Antakya'da gönüllü görev alan sağlık personeliyle konuştu. Sağlık personeli, devletten destek aldıklarını ancak bunun tamamen gönüllü bir iş olduğunu belirtti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir özveriyle çalışan sağlık personellerini Türk Silahlı Kuvvetleri de yalnız bırakmıyor.

# antakya # hatay # deprem

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