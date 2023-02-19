Sivas'tan Malatya'ya rayları onarmaya geldi

Devrim Aşkın Karasoy, Sivas'tan gönüllü olarak Malatya'ya gelip tren hatlarının bakım ve onarımında çalışan emekli demiryolu çalışanı Yıldıray Sevimligül ile konuştu. Sevimligül, "Her şey devletin olmalı. Gözümüzü açtığımız zaman devletten başka kimseyi göremiyoruz. Devletimize sahip çıkmalıyız. Devlet millet el ele olmalı" ifadelerini kullandı.