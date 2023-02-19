Erkenekli çiftçilerden üretim vurgusu

Erkenekli çiftçiler, deprem sonrası üretmeye devam edeceklerini belirtti. Erkenekli çiftçiler, devletin çiftçiye yardımcı olduğunu belirtti.

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Devrim Aşkın Karasoy Malatya'nın Erkenek ilçesindeydi. Erkenek Lisesi'nin okul müdürü deprem bölgesindeki yaşamı anlattı. Depremin bölgeyi şiddetli vurduğunu belirten Erkenek Lisesi müdür, 7 yaşındaki Muhammet Sıraç Arslan'ın ilk günden beri depremzedelere yardım için koşturduğunu belirtti.

Küçük Sıraç, "Büyük bir asker olacağım. Buraya yardım etmek için, köyüme yardım etmek için burada kaldım" ifadelerini kullandı.

Erkenekli çiftçilerle de Ulusal Kanal mikrofonuna konuştu. "Biz yine üretmeye devam edeceğiz, hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz burada doğduk burada öleceğiz" ifadelerini kullanan çiftçiler, devletin çiftçilere destek verdiğini belirtti.

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