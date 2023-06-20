Doğadaki en güçlü antidepresan yağ! Mışıl mışıl kesintisiz uyku sağlar

Antidepresan sinir sistemini düzelterek ruhsal sorunların riskini azaltır. Ruhsal sorunlar en çok uyku problemini etkilediğinden özellikle yaşam kalitesi etkilenen insanlara uzmanlar antidepresan verir. Ancak kimyasal olarak almak yerine antidepresandan daha etkili lavanta yağı vardır.

Lavanta yağı uçucu bir maddedir. İçeriğindeki tüm mineraller sakinleştirici özelliğine sahiptir. Bu yüzden uyku problemi yaşayanlar burun çevrelerine ve yastıklarına dökerek bu yağın etkisinden yararlanabilir. Bunun yanı sıra lavanta yağının bir çok faydası daha vardır.

LAVANTA YAĞININ FAYDALARI

Kozmetik fabrikalarının baş tacı olan lavanta yağı, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu yüzden lavantanın bulunduğu yerde virüs bakteri mikrop oluşmaz aynı zamanda sivrisinek böcek gibi haşeralarda gelmez.

Yaz aylarında sık sık böcekler tarafından ısırılan kişilere lavanta yağı önerilir. Bunun yanı sıra cilt problemi yaşayanlarda kullandıkları her yere lavanta götürmeli. Gece yatmadan kirpiklere kadar tüm yüzde 3 günde bir lavanta yağı sürülmeli. Kirpi dibi iltihaplanmasından sivilce oluşumuna kadar her şeyi engeller.

Lavanta kokusu direk olarak solunumla alındığında beyni uyarır. Hem unutkanlık hem de baş ağrısı gibi sorunları anında önüne geçer. Gece uyumadan önce yastığa dökülen bir damla lavanta yağı rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Ertesi gün uyandığında yağlı bir cilt görünümünü azaltır. Saç diplerinde kökleri güçlendirerek dökülme ve yıpranmayı engeller.