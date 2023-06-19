Stresi ve depresyonu vücuttan çıkarıyor! Ömrü 10 yıl genç tutan vitamin

D vitamini eksikliği vücudun yenilenmesini azaltır. Doğada en güçlü D vitamini ise Güneşten gelir. Vücuda cilt üzerinden ulaşan D vitamini aslında doğada birçok besin içeriğinde de var. D vitamini vücuttan azaldıkça gelişimde azalır. Stres ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunları yaşanır. Ruhsal sorunlar artıkça da hücrelerin yenilenmesi de azalır.

Stres hormonu vücudu ele geçirdikçe yaşlanma oranı da beraberinde artar. Bu yüzden düzenli olarak D vitamini alınması lazım.

D VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudun içindeki demir emilimini artırır. Bu sayede kansızlık sorunu azalır. Kansızlık sorunu azaldıkça da saç dökülmesi ve kırışıklık problemleri çözülür. Demir yeterince emilim sağlamadığından tırnak kırılmasından tutunda metabolizmaya kadar hastalıklar görülür.

D vitamini kemik gelişimini de etkiler. Yeterli oranda D vitamini vücutta varsa kırık çıkılar hızla tedavi olur. Kemiklerde romatizmal hastalıklar azalır. Kas kasılmaları ve iltihaplanmaların riski de düşer. Özellikle hamilelik sürecindeki kadınlar ve gelişim çağındaki çocukların da alması lazım.

D vitamini organların işlevselliğini düzenler. Bu sayede bağışıklık sistemi çok fazla protein üretmez bu da vücut ısından beyin fonksiyonlarına kadar fayda sağlar. D vitamini olan kişilerde unutkanlık görülmez.

D vitamini ıspanak, ciğer, somon balığı ve yumurtasının sarısında yüksek oranda vardır. Bu yüzden bu besinler sıklık tüketilmeli.