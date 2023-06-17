Japonlar uyardı: Zekayı gerileten besinler! Ömrün 30 yılını yok ediyor

Yapılan araştırmalarda her gün bilmeden tükettiğimiz besinin zekayı gerilettiğini iddia etti. Yapılan araştırmalarda ömürden 30 yıl çalan bu besin hakkında merak edilenleri araştırdık. Japon bilim insanları zekayı gerileyen besinin mayonez olduğunu duyurdu. Makarna ve patates gibi yemeklerle sık sık tercih edilen mayonezin sinir sisteminde hasar bıraktığı tespit edildi. İşte mayonezin diğer zararları...

ZEKAYI GERİLETEN BESİNLER

Japon bilim insanları sadece mayonez değil daha bir çok besinin günümüzde beyin fonksiyonlarında hasara neden olduğunu tespit etti.

Beynin sinirsel sistemini alt üst eden bu besinler arasında en popüleri ise mayonezdir. Mayonez vücutta kalıntı olarak kalır. Ve beyinsel gelişimi engeller. Bağırsaklarda kalan oradan kana karışan mayonez beyinde toksin birikimine neden olur.

Bunun yanı sıra işlenmiş gıdalar sucuk salam kaşar gibi besinlerde beyinsel işlevselliğe zarar verir. İçerdikleri kimyasal ürünler beynin gelişimini engeller. Son yıllarda çocukların da tükettiği bu besinler gelecekte ciddi bir beyinsel hastalığa yol açabilir.

İşlenmiş margarin ve şekerde vücut tarafından ağırlaştırılır. Enzimlenmesi oldukça zor olan bu besinler sinir sistemindeki hücrelerin yenilenmesini engeller. Serbest radikalleri vücutta artırarak adeta vücudu savunmasız kılar.