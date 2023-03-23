Altay tankı test için gün sayıyor

Türkiye’nin ilk milli tankı Altay’ın üretimi tamamlandı. Yurt dışında birçok testten geçip onay alan Altay’ı son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri test edecek.

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli atılımlarını sürdürüyor.

BMC Savunma, yurt dışında birçok testten geçip onay alan ve seri üretim aşamasına gelen ALTAY Ana Muharebe Tankı’nı, testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeye hazırlanıyor.

Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yapılacak testlerinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılında Kore güç grubuyla Yeni Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek.

# Altay tankı

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