ASELSAN'dan su altından gelecek tehditlere karşı yeni avcı

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, su altından hedefine sessizce ilerleyen "otonom su altı aracı" geliştirdi. Geleceğin savaş teknolojisi olarak geliştirilen otonom araç, özellikle kritik limanların korunmasında kullanılacak.

Askeri ve sivil ihtiyaçlar için insansız sistemler, robotlar ve otonom sistemlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN da geleceğin savaş sahasında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneklerine sahip platformlar üzerinde çalışıyor.

Şirket, bu kapsamda su altından hedefine doğru sessizce ilerleyen "otonom su altı aracı" geliştiriyor.

İnsansız su altı sistemleri, savunma alanında daha çok gemilerin ve denizaltıların savunmasında, kritik liman ve üst bölgelerinin korunmasında kullanılıyor. Kritik limanların açığına otonom su altı araçları gönderilerek yaklaşan düşman tehdidi tespit edilebiliyor.

Ayrıca hiçbir personeli riske atmadan su altı otonom araçlarla saldırı da yapılabiliyor. İçerisine patlayıcı ya da mühimmat konulan araçlarla düşman unsurlar etkisiz hale getirilebiliyor.

# ASELSAN

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