Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab geliyor

Savunma sanayisinde son dönemde en fazla dikkati çeken ürünlerden olan kamikaze insansız hava araçlarına "Azab" ismiyle Türkiye'den yeni bir çözüm eklendi. Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azab ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor.

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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor.

Robit Teknoloji, delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab'ı geliştirip, uçuş testlerini yaptı.

Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azab ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor.


Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliği alanlarında faaliyet gösterdiğini, son 2 yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi.

"Azab" ismini verdikleri ürünün çok maksatlı kamikaze İHA’nın Harp başlığı değişitirilerek Envanterdeki mevcut harp başlıkları entegre edilebiliyor.

# kamikaze İHA # Türk savunma sanayii

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