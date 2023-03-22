Demir: "Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak"

Türkiye, savunma sanayisi alanında yerli ve milli üretimlere hız kesmeden devam ediyor. Askeri zırhlı araç, helikopter, savaş uçağı, İHA ve SİHA'lar bir bir envantere eklenirken, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den merak uyandıran bir açıklama daha geldi.

Savunma sanayisinde kilit rol oynayan öncü şirketler, Ankara’da düzenlenen ‘4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde buluştu.

Zirvede konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayisi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Proje ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi:

- Alçak İrtifa Radar projesinin ilk ürününü envantere alacağız. Roket ve havan mühimmatlarının erken tespit edilmesi için radar geliştirilmesine yönelik çalışmalar başladı. Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 ve AKINCI İHA sisteminin AESA burun radarlarının milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik. Bayraktar TB3 SİHA’nın ANADOLU gemisi için operasyonel hale getirilmesi adına hazırlıklarımız sürüyor.

Demir, milli radar sistemi sayısını artırmayı planladıklarını söyledi. Bu kapsamda yeni sözleşmeler imzaladıklarının altını çizdi. Sektörün tarihi günlerden geçtiğini ifaden Demir, Türk Savunma sanayisinde yeni atılımların da sinyalini verdi:

- Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin.
# Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

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