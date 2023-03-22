Demir: "Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak"

Savunma sanayisinde kilit rol oynayan öncü şirketler, Ankara’da düzenlenen ‘4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde buluştu.



Zirvede konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayisi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Proje ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi:

- Alçak İrtifa Radar projesinin ilk ürününü envantere alacağız. Roket ve havan mühimmatlarının erken tespit edilmesi için radar geliştirilmesine yönelik çalışmalar başladı. Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 ve AKINCI İHA sisteminin AESA burun radarlarının milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik. Bayraktar TB3 SİHA’nın ANADOLU gemisi için operasyonel hale getirilmesi adına hazırlıklarımız sürüyor.