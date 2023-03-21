TEI-TF6000 yerli motor üretiminin önünü açacak

Hürjet, Anka-3 ile ilgili gelen haberlere bir yenisi daha eklendi. TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak TEI-TF6000'nin bu yıl çalıştırılacağını açıkladı.

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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projelerine ilişkin bilgi verdi:

- Milli Muharip Uçak için çok daha yüksek isterleri olan, teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak.

Akşit, Milli Muharip Uçak'ın yerli motoruna giden yolda, geliştirdikleri TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorlarının birer basamak olacağını bildirdi. Akşit, bu yıl içinde TEI-TF6000'ni üretip çalıştıracaklarını söyledi:

- Bu içinde olacak. Motorlarımız, Milli Muharip Uçak'ın motorunun Türkiye'de yapılabilmesi için çok önemli bir adım. Artık, Milli Muharip Uçak'ın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz.

TEI Genel Müdürü, Mili Muharip Uçak'ın motoru için 200'ü aşkın mühendisin çalıştığı bilgisini de paylaştı:

- Şu anda tam gaz çalışıyoruz. Milli Muharip Uçak'ın motoruna vakit ayıran, sadece bu motorla ilgilenen mühendislerimizin sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 200'ü aştı. Milli Muharip Uçak'ın tasarım çalışmalarında resmi ihale süreci tamamlanmamış olsa da biz, başladık.
# milli muharip uçak # tusaş

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