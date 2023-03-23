Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Milli Muharip Uçak piste çıktı. Hedefi otomatik algılayan ve yapay zeka teknolojisi kullanılan uçak büyük heyecan yarattı.

Herkesin heyecanla beklediği Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı.

5. nesil savaş uçağının görüntüleri, görenleri duygulandırdı.

14 metre kanat açıklığına sahip uçak 21 metre uzunlukta ve 6 metre yüksekliğe sahip.

Hedefi otomatik algılayan ve yapay zeka teknolojisi kullanılan Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

- Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun!
# milli muharip uçak # ismail demir

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