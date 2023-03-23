Herkesin heyecanla beklediği Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı.



5. nesil savaş uçağının görüntüleri, görenleri duygulandırdı.



14 metre kanat açıklığına sahip uçak 21 metre uzunlukta ve 6 metre yüksekliğe sahip.



Hedefi otomatik algılayan ve yapay zeka teknolojisi kullanılan Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.





- Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun!