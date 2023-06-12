İyi Parti'de bir istifa daha! Ahat Andican partiden ayrıldığını duyurdu

İyi Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İstifa haberleri ile gündemden düşmeyen partiden, kurucu isimlerden biri olan Ahat Andican da ayrıldığını duyurdu. Yakın bir süre önce istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ise yeni parti kurmak için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

İyi Parti dağılmanın eşiğinde. 24-25 Haziran'da kurultaya gidecek olan İyi Parti'de istifa haberleri peş peşe geliyor.

Parti kurucularından Ahat Andican da istifasını duyurdu. Andican sosyal medyadaki açıklamasında İyi Parti yönetimiyle uyumlu çalışılamayacağını vurguladı.

Andican açıklamasında, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" dedi. “Partisiz Muhalefet” saflarına katıldığını da duyurdu.

AĞIRALİOĞLU'NDAN YENİ PARTİ SİNYALİ

Partisine HDP ile iş birliği konusunda sert eleştirilerde bulunan ve istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan da yeni açıklamalar geldi. Ağıralioğlu katıldığı televizyon programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yönetme iradesini kaybettiğini dile getirdi. Ağıralioğlu'ndan yeni parti kurma sinyalleri de geldi.

# İyi Parti # Ahat Andican # istifa

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