Deprem bölgeleri nasıl inşa edilmeli? - Yeni Ufuklar - 19 Şubat 2023 -Şule Perinçek-Çağatay Keskinok

Şule Perinçek'in sunduğu Yeni Ufuklar programında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok, yaşanan ve yaşatan kentlerin nasıl olması gerektiğini anlattı.

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Şule Perinçek'in Yeni Ufuklar'da bu haftaki konuğu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok. 

Keskinok, deprem bölgesinde şehir inşasında dikkat edilmesi gereken hususları belirterek şehir planlaması ile ilgili tüm detayları paylaştı.

# Yeni Ufuklar

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