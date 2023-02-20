Deprem bölgeleri nasıl inşa edilmeli? - Yeni Ufuklar - 19 Şubat 2023 -Şule Perinçek-Çağatay Keskinok

Şule Perinçek'in Yeni Ufuklar'da bu haftaki konuğu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok.

Keskinok, deprem bölgesinde şehir inşasında dikkat edilmesi gereken hususları belirterek şehir planlaması ile ilgili tüm detayları paylaştı.