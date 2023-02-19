"Büyük yıkımın yaraları nasıl sarılacak?" - Fikir Meydanı - 18 Şubat 2023 - Sinem Fıstıkoğlu

Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

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Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

Uzman ve Konuklar:

• Vatan Partisi MKK Üyesi Serhan Bolluk

• Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük

• Gazeteci Yazar Mustafa Ertekin

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