"Büyük yıkımın yaraları nasıl sarılacak?" - Fikir Meydanı - 18 Şubat 2023 - Sinem Fıstıkoğlu
Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.
Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.
Uzman ve Konuklar:
• Vatan Partisi MKK Üyesi Serhan Bolluk
• Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük
• Gazeteci Yazar Mustafa Ertekin
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