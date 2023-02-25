Fikir Meydanı - 25 Şubat 2023

Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

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Fikir Meydanı programında bu hafta depremin yaraları sarmak için çözüm önerileri tartışıldı. Konuklar, kentleşme politikalarındaki sorunları tespit ederek büyük şehir planlarının nasıl olması gerektiği ile ilgili konuştular.

Uzman ve Konuklar:

• Vatan Partisi MKK Üyesi Serhan Bolluk

• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

• Gazeteci Yazar Mustafa Ertekin

• Gazeteci Çağlar Cilara

• Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük

# Fikir Meydanı # deprem

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