Fikir Meydanı - 25 Şubat 2023

Fikir Meydanı programında bu hafta depremin yaraları sarmak için çözüm önerileri tartışıldı. Konuklar, kentleşme politikalarındaki sorunları tespit ederek büyük şehir planlarının nasıl olması gerektiği ile ilgili konuştular.

Uzman ve Konuklar:

• Vatan Partisi MKK Üyesi Serhan Bolluk

• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

• Gazeteci Yazar Mustafa Ertekin

• Gazeteci Çağlar Cilara

• Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük