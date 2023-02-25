Büyüteç - 24 Şubat 2023

Ulusal Kanal'da yayınlanan Büyüteç programında, Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu gündemi değerlendirdi.

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Büyüteç programında bugün yine Türkiye'nin ekonomi gündemi konuşuldu.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu afet bölgelerinde ekonominin nasıl toparlanacağını, bunun için hangi adımların atılması gerektiği anlattı. Ayrıca Türkiye para basabilir mi, akaryakıt ithalatında durum ne gibi konular da yine Büyüteç'te konuşulanlar arasındaydı.

# Büyüteç

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