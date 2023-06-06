Çıkış Yolu - 6 Haziran 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu'nun sorularını yanıtladı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anayasa'da Bakanlar Kurulu başlığının olmasını ancak altındaki maddelerin kaldırılmış olmasını eleştirdi. Perinçek, "Bakanlar Kurulu Anayasa'da var. Ama altı yok" ifadelerini kullandı. Perinçek, Anayasa'da "kabine" kurumunun olmadığını belirtti.

Perinçek, kabinenin bir kurul olduğunu ancak, bu kurulun Anayasa'da olmadığını belirtti. Perinçek, kabinenin uydurma bir kurul olduğunu aktardı.

Perinçek, kabine kavramının Türkiye'yi devletsizleştirme sürecinin bir kurul olduğunu belirtti. Perinçek, "AYM'nin HDP'yi kapatmaması da bir devletsizleştirme sürecinin olayı" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Amerika'yı taklit ettiğini belirtti. Perinçek, ABD'deki başkanlık sisteminin mevcut sistemden daha demokratik olduğunu aktardı. Perinçek, Amerika Başkanı'nın sekreterleri atadığı zaman Senato'nun onaylaması gerektiğini belirtti.

Perinçek, AK Parti'nin devlete karşı hep soğuk olduğunu belirtti. Perinçek, "AK Parti bir türlü Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne ısınamadı" ifadelerini kullandı.

SİVİL ANAYASA TARTIŞMALARI

Perinçek, sivil Anayasa tartışmalarına değindi. Perinçek, Anayasa'nın sivil olamayacağını, sivil kelimesinin devlet dışı demek olduğunu aktardı.

Perinçek, sivil Anayasa kavramının bilgisizlikten kaynaklandığını aktardı. Perinçek, "sivil Anayasa" kavramının Turgut Özal ile Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Perinçek, Vatan Partisi'nin Anayasa önerisi üzerinde çalıştığını ve tamamlandığında Meclis'e sunacaklarını belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Perinçek, "Şimşek'in konuşması, Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun uygulamış olduğu, Turgut Özal'ın 1980'de getirmiş olduğu program" dedi.

Perinçek, Mehmet Şimşek'in açıklamalarının Babacan'ın ve Davutoğlu'nun programı olduğunu tekrar vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama programı Davutoğlu ve Babacan'ın programı." ifadelerini kullandı. Perinçek, ayrıca "Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca bu programın Mehmet Şimşek'e değil Tayyip Erdoğan'ın programı olduğunu çünkü Şimşek'in bu açıklamaları Erdoğan'dan izinsiz yapamayacağını vurguladı.

TÜRK ASKERİNİN KOSOVA'YA GÖNDERİLMESİ

Perinçek, Türk askerinin Kosova'ya gönderilmesinin çok yanlış olduğunu aktardı. Perinçek, "Vatan Partisi olarak Türk askerinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ" AÇIKLAMASI

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne anlatmaya çalıştığını anladığını, ancak Erdoğan'ın iki zıt kavramı bir arada kullandığını aktardı. Perinçek, Türkiye'nin devrime gittiğini belirterek, "Muhafazakar Cumhurbaşkanımız bile devrimci olduğuna göre Türkiye devrime gidiyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Türk Milliyetçiliğinin devrimci olduğunu, Türkiye'de devrimlerin tamamının milliyetçiler tarafından yapıldığını belirtti. 

Perinçek, NATO'yu savunmak ile Türkçülüğün yan yana gelemeyeceğini belirtirken, "Onlar Türkçü değil NATOTürkçü" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Türkiye'de darbeleri NATO'nun yaptığını belirterek, "Siz NATO'ya asker vererek nasıl darbelere karşı koyacaksınız?" ifadelerini kullandı.

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# Çıkış Yolu # Doğu Perinçek # vatan partisi # adnan türkkan # Nadir Temeloğlu

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