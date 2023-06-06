Çıkış Yolu - 6 Haziran 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anayasa'da Bakanlar Kurulu başlığının olmasını ancak altındaki maddelerin kaldırılmış olmasını eleştirdi. Perinçek, "Bakanlar Kurulu Anayasa'da var. Ama altı yok" ifadelerini kullandı. Perinçek, Anayasa'da "kabine" kurumunun olmadığını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Anayasa'ya niye kabine yazmadınız?

- "Kabine" bir yeraltı söylemi. Yasa dışı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

Perinçek, kabinenin bir kurul olduğunu ancak, bu kurulun Anayasa'da olmadığını belirtti. Perinçek, kabinenin uydurma bir kurul olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kabine dediğiniz an bu bir kurul. Ama o kurul Anayasa'da yok. Kabine uydurma bir kuruldur. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

Perinçek, kabine kavramının Türkiye'yi devletsizleştirme sürecinin bir kurul olduğunu belirtti. Perinçek, "AYM'nin HDP'yi kapatmaması da bir devletsizleştirme sürecinin olayı" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kabine uydurma bir kavram ama bir geçekliği var. Türkiye'nin devletsizleşme sürecinin getirdiği bir kavram. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

Perinçek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Amerika'yı taklit ettiğini belirtti. Perinçek, ABD'deki başkanlık sisteminin mevcut sistemden daha demokratik olduğunu aktardı. Perinçek, Amerika Başkanı'nın sekreterleri atadığı zaman Senato'nun onaylaması gerektiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Amerikan Başkanlık sisteminde bakanlar yok sekreterler var. Ama o bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden daha demokratik. Amerika Başkanı sekreterleri tayin ettiği zaman Senato'nun onaylaması lazım. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

Perinçek, AK Parti'nin devlete karşı hep soğuk olduğunu belirtti. Perinçek, "AK Parti bir türlü Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne ısınamadı" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir türlü ısınamadı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

SİVİL ANAYASA TARTIŞMALARI

Perinçek, sivil Anayasa tartışmalarına değindi. Perinçek, Anayasa'nın sivil olamayacağını, sivil kelimesinin devlet dışı demek olduğunu aktardı.

Perinçek, sivil Anayasa kavramının bilgisizlikten kaynaklandığını aktardı. Perinçek, "sivil Anayasa" kavramının Turgut Özal ile Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sivil Anayasa demek, "Ben Anayasa kavramını bilmiyorum" demek. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

Perinçek, Vatan Partisi'nin Anayasa önerisi üzerinde çalıştığını ve tamamlandığında Meclis'e sunacaklarını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi olarak bir Anayasa önerisi vereceğiz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Perinçek, "Şimşek'in konuşması, Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun uygulamış olduğu, Turgut Özal'ın 1980'de getirmiş olduğu program" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mehmet Şimşek, yeni Kemal Derviş'tir. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

Perinçek, Mehmet Şimşek'in açıklamalarının Babacan'ın ve Davutoğlu'nun programı olduğunu tekrar vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama programı Davutoğlu ve Babacan'ın programı." ifadelerini kullandı. Perinçek, ayrıca "Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca bu programın Mehmet Şimşek'e değil Tayyip Erdoğan'ın programı olduğunu çünkü Şimşek'in bu açıklamaları Erdoğan'dan izinsiz yapamayacağını vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı.

- "Uluslararası norm" demek manda demek. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

TÜRK ASKERİNİN KOSOVA'YA GÖNDERİLMESİ

Perinçek, Türk askerinin Kosova'ya gönderilmesinin çok yanlış olduğunu aktardı. Perinçek, "Vatan Partisi olarak Türk askerinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk askeri ABD'nin muhafız birliği mi? Kosova'ya nasıl Türk askeri yollayabilirsiniz?

- Biz Vatan Partisi olarak NATO'nun emrine verilen askerlerin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ" AÇIKLAMASI

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne anlatmaya çalıştığını anladığını, ancak Erdoğan'ın iki zıt kavramı bir arada kullandığını aktardı. Perinçek, Türkiye'nin devrime gittiğini belirterek, "Muhafazakar Cumhurbaşkanımız bile devrimci olduğuna göre Türkiye devrime gidiyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Türk Milliyetçiliğinin devrimci olduğunu, Türkiye'de devrimlerin tamamının milliyetçiler tarafından yapıldığını belirtti.

Perinçek, NATO'yu savunmak ile Türkçülüğün yan yana gelemeyeceğini belirtirken, "Onlar Türkçü değil NATOTürkçü" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Türkiye'de darbeleri NATO'nun yaptığını belirterek, "Siz NATO'ya asker vererek nasıl darbelere karşı koyacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



-TSK kendi içine NATO'cu iktidarlar tarafından yerleştirilen FETÖ Gladyosunu ezdi.

- NATO'cu olarak 15-16 Temmuz darbesine karşı olamazsın. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 6, 2023

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