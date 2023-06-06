Dr. Doğu Perinçek: "Kendisini korumakta tereddütlü bir devlet..."

Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Bakanlar Kurulu var mı sorusuna Nasrettin Hoca’nın yanıtı" başlıklı yazısını yorumladı.

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Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Bakanlar Kurulu var mı sorusuna Nasrettin Hoca’nın yanıtı" başlıklı yazısını yorumladı.

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