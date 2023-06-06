Dr. Doğu Perinçek: "Kendisini korumakta tereddütlü bir devlet..."
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Bakanlar Kurulu var mı sorusuna Nasrettin Hoca’nın yanıtı" başlıklı yazısını yorumladı.
Halil Nebiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Bakanlar Kurulu var mı sorusuna Nasrettin Hoca’nın yanıtı" başlıklı yazısını yorumladı.
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