Hakan Topkurulu'dan Mehmet Şimşek yorumu: "Londralı tefecileri mutlu eder"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, ekonomide dümenin başına geçen Bakan Mehmet Şimşek hakkında konuştu. Topkurulu, Şimşek hakkındaki tereddütler ilgili olarak "Londralı tefecileri mutlu eder" ifadelerini kullandı.