Hakan Topkurulu'dan Mehmet Şimşek yorumu: "Londralı tefecileri mutlu eder"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, ekonomide dümenin başına geçen Bakan Mehmet Şimşek hakkında konuştu.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, ekonomide dümenin başına geçen Bakan Mehmet Şimşek hakkında konuştu. Topkurulu, Şimşek hakkındaki tereddütler ilgili olarak "Londratefecileri mutlu eder" ifadelerini kullandı.

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