Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Özvarinli anlattı: Akşener'in vazgeçilmezi: Osman Kavala

• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, eski partisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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• Dr. Hasan Sami Özvarinli, Millet İttifakı’nın HDP aşkının İyi Parti üzerindeki yansımaları ve Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi isimler hakkında konuştu. Özvarinli şunları aktardı:

- Sezgin Tanrıkulu’na bir İyi Partili’nin laf söylemesi yasaktır. Yavuz Ağıralioğlu’nun başına gelen neydi sizce? Meral Akşener’in vazgeçemeyeceği iki tane insan var: Buğra Kavuncu ve Osman Kavala. Bu tarihe bir nottur. Bunun sebebini bilmiyorum. Kavala’nın serbest bırakılmasını Akşener bizzat birinci ağızdan kendisi grup toplantısında söyledi. Osman Kavala büyük bir faktör, bu faktörün altında sadece akrabalık bağları yok. Meral Akşener’in organize ettiği tarafta bir sermaye yapısı var. Muhtemeldir ki Osman Kavala ile hem akrabalık ilişkilerinden mütevellit hem de ortak aklın dayatmasından mütevellit yani Pensilvanya/Soros/Amerika’dan mütevellit birlikte çalışıyorlar.
Meral Akşener’in eski danışmanı Sami Özvarinli'den şok açıklama!Meral Akşener’in eski danışmanı Sami Özvarinli'den şok açıklama!TV Yayını
Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli anlattı: İyi Parti'deki FETÖ düzeniMeral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli anlattı: İyi Parti'deki FETÖ düzeniTV Yayını
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