Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Özvarinli anlattı: Akşener'in vazgeçilmezi: Osman Kavala

• Dr. Hasan Sami Özvarinli, Millet İttifakı’nın HDP aşkının İyi Parti üzerindeki yansımaları ve Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi isimler hakkında konuştu. Özvarinli şunları aktardı:

- Sezgin Tanrıkulu’na bir İyi Partili’nin laf söylemesi yasaktır. Yavuz Ağıralioğlu’nun başına gelen neydi sizce? Meral Akşener’in vazgeçemeyeceği iki tane insan var: Buğra Kavuncu ve Osman Kavala. Bu tarihe bir nottur. Bunun sebebini bilmiyorum. Kavala’nın serbest bırakılmasını Akşener bizzat birinci ağızdan kendisi grup toplantısında söyledi. Osman Kavala büyük bir faktör, bu faktörün altında sadece akrabalık bağları yok. Meral Akşener’in organize ettiği tarafta bir sermaye yapısı var. Muhtemeldir ki Osman Kavala ile hem akrabalık ilişkilerinden mütevellit hem de ortak aklın dayatmasından mütevellit yani Pensilvanya/Soros/Amerika’dan mütevellit birlikte çalışıyorlar.