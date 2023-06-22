Meral Akşener’in eski danışmanı Sami Özvarinli'den şok açıklama!

• Dr. Hasan Sami Özvarinli, Millet İttifakı’nın ve İyi Parti’nin Pensilvanya tarafından kumanda edildiğini belirterek “İyi Parti’de hangi kapıyı açarsanız açın karşınıza FETÖ çıkar” şeklinde konuştu. Ayrıca Özvarinli konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu:

• “Türkiye’de Millet İttifakı siyasetini Pensilvanya tarafından belirlenen kuklalar yürütüyor.”

• “İyi Parti’de hangi kapıyı açarsanız açın karşınıza FETÖ çıkar.”

• “Meral Akşener’e sadakat mesajı veren il başkanlarının hepsi atanmış il başkanları.”

• “İyi Parti tabanı ittifakta HDP’nin ortaya çıkmasıyla, Millet İttifakı’na oy vermeye başladı.”

• “Akşener’e Diyarbakır annelerine uğrayın diye mesaj gönderdim ancak uğramadı.”

• “Sezgin Tanrıkulu’nu bir İyi Partili’nin eleştirmesi yasaktı.”

• “Meral Akşener’in vazgeçemeyeceği iki insan var: Osman Kavala ve Buğra Kavuncu.”

• ”Biz İyi Parti’yi Milliyetçiler ülke yönetimine geçsin diye kurduk ancak öyle olmadı.”

• “Akşener’in masadan kalkması bir tiyatroydu.”

• “Taban ikna edilsin diye Akşener’e masadan kalkıyormuş rolü verildi.”

• “Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak’a laf edenler kendi akrabalarının ceplerini doldurdular.”