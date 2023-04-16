Eski İyi Partili Vedat Yenerer: "Akşener istifa edebilir"
Eski İyi Partili Vedat Yenerer son günlerde gündemi meşgul eden Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İyi Parti hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Eski İyi Partili Vedat Yenerer son günlerde gündemi meşgul eden Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İyi Parti hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yenerer konuyla ilgili " Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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