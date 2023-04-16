Eski İyi Partili Vedat Yenerer: "Akşener istifa edebilir"

Eski İyi Partili Vedat Yenerer son günlerde gündemi meşgul eden Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İyi Parti hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yenerer konuyla ilgili " Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.