Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: "Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'nin yüzünü Asya'ya dönmesinin önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'nin yüzünü Asya'ya dönmesinin önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perinçek konuya dair " Türkiye'nin güvenliği ve ekonomisi, Türkiye'yi Asya'ya yöneltiyor. Zaten Türkiye ekonomisi Asyalı olmuş. En büyük iki ticaret ortağına bakıyoruz: Çin ve Rusya. Aslında bütün dünyada bu eğilim var." ifadelerini kullandı.
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