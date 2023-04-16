Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: "Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'nin yüzünü Asya'ya dönmesinin önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'nin yüzünü Asya'ya dönmesinin önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perinçek konuya dair " Türkiye'nin güvenliği ve ekonomisi, Türkiye'yi Asya'ya yöneltiyor. Zaten Türkiye ekonomisi Asyalı olmuş. En büyük iki ticaret ortağına bakıyoruz: Çin ve Rusya. Aslında bütün dünyada bu eğilim var." ifadelerini kullandı.

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