Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: "Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'nin yüzünü Asya'ya dönmesinin önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perinçek konuya dair " Türkiye'nin güvenliği ve ekonomisi, Türkiye'yi Asya'ya yöneltiyor. Zaten Türkiye ekonomisi Asyalı olmuş. En büyük iki ticaret ortağına bakıyoruz: Çin ve Rusya. Aslında bütün dünyada bu eğilim var." ifadelerini kullandı.