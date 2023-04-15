İran Büyükelçisi: "ABD'nin Suriye'deki varlığı bölge ülkelerine tehdittir"

İran Büyükelçisi Muhammed Ferazmend Ulusal Kanal ekranlarında, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Ramazan ayında İsrail'in saldırılarının artmasına dikkat çekti. Büyükelçi Ferazmend, "Siyonist rejim en sıkıntılı dönemini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi şu ifadeleri kullandı:

- Filistin direnişi ve Müslüman ülkelerin direnişi de gitgide daha da güçlenmektedir, özellikle son bir yıl içindeki “normalleşme” süreçlerini de göz önünde bulundurarak Müslüman ülkeler daha da güçlenmektedir, ben şahsen şuna inanıyorum ki İslam dünyası Filistin davası ile ilgili daha da birleşip dayanışma içerisinde olacak.

DÖRTLÜ ZİRVE

Türkiye-Suriye-Rusya-İran arasında yapılacak dörtlü toplantı hakkında da kouşan Ferazmend şu ifadeleri kullandı:

- Bu yeni mekanizmanın hedefi de tabili dostumuz olan Suriye ve Türkiye arasındaki siyasi görüşmelerin başlatılması ve iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi ve ilişkilerin normal seviyesine doğal seviyesine geri dönülmesi tatbiki göz önünde bulundurulmuş ve bu amaçlanmıştır ve tatbikî bu amaç kesinlikle Rusya ve İran tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir ve hem bölgenin hem de dünyanın hayrına olacaktır.

İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA NORMALLEŞME

Ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmesi üzerine konuşan Ferazmend,"Bu gelişmenin İslam dünyasında etkisi büyük olacaktır. Sorunların aşılmasını hızlandıracaktır. Bu gelişmeden ABD ve İsrail dışında herkes memnun." ifadelerini kullandı.