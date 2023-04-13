İsmail Türk:"HDP uluslararası suç örgütüdür"

Gazeteci İsmail Türk, HDP'ye dair zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Türk " HDP, uluslararası suç örgütü halinde bazı faaliyetlerini sürdürüyor. Büyük bir sahtekarlık kuruluşu olarak görüyorum. Kanunu istismar ederek bir devlete, bir millete düşmanlık yapmanın dünyada bu kadar özgürce yaşandığı başka bir memleket gösteremezsiniz. Böyle bir şey olamaz. Bunu söyleyince hemen faşist damgası yiyoruz." şeklinde konuştu.