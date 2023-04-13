"Türkiye için Çin ve Rusya korkusuna gerek yok"

Gazeteci İsmail Türk, Odak Noktası programında Türk Dünyası ve Asya ülkeleri ilişkisini ele aldı. Türk "Gördüğümüz kadarıyla Orta Asya, Türk Dünyası ve Türkiye için Çin korkusuna ve Rusya korkusuna ortak ve uzun vadede gerek yok, bu ilişkileri geliştirmek bu dünyayla buluşmak bu bölgenin çıkarına gibi gözüküyor. Rusya ilişkileri ile ilgili iktidarın tutumu son günlerde ambargo uygulanması, ilişkilerin geliştirilmesi noktasında biraz Batı ve NATO'nun istekleri doğrultusunda gelişiyor." şeklinde konuştu.