"NATO dizgini ABD Gladyosu'nun elinde!"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında NATO ve Gladyo'nun Türkiye'deki yapılanmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında NATO ve Gladyo'nun Türkiye'deki yapılanmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Perinçek: " NATO'ya girdiğiniz zaman devletinizin içinde bir aygıt oluşturulmasını kabul ediyorsunuz. Doğrudan doğruya o ülkenin dizginlerini elinde tutan ve istediği yönde yürünmediği zaman kılıcını çekip vuran bir örgüt NATO." şeklinde konuştu.