"NATO dizgini ABD Gladyosu'nun elinde!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında NATO ve Gladyo'nun Türkiye'deki yapılanmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında NATO ve Gladyo'nun Türkiye'deki yapılanmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Perinçek: " NATO'ya girdiğiniz zaman devletinizin içinde bir aygıt oluşturulmasını kabul ediyorsunuz. Doğrudan doğruya o ülkenin dizginlerini elinde tutan ve istediği yönde yürünmediği zaman kılıcını çekip vuran bir örgüt NATO." şeklinde konuştu.

# Çıkış Yolu # nato # Gladyo # Perinçek # abd # türkiye

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