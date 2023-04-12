Cihan Saraç: "Küçücük partilerin büyük istekleri..."

Siyasetçi-Yazar Cihan Saraç, 14 Mayıs seçimleri ve milletvekili aday listelerinin halkta karşılık bulup bulmadığı hakkında açıklamalar yaptı. Saraç konuyla ilgili olarak "Listelerin bazılarının çok önceden hazırlandığını biliyorum. İki ittifakın da konjonktürel olarak farklı isimlerle yola çıkma arzusunda olduğunu gözlemliyoruz. Siyasette bir saat sonra ne olacağı belli değildir."