Anadolu'nun Bilge kadını Gönül Çil: "Diplomasını kiralayanların hapis yatması lazım"

Anadolu'nun Bilge kadını Gönül Çil katıldığı Üreten Türkiye programında ibret verici bir hikaye anlattı.

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Anadolu'nun Bilge kadını Gönül Çil katıldığı Üreten Türkiye programında ibret verici bir hikaye anlattı. Çil ayrıca "Doğayı kendimize uydurmayacağız, biz doğaya uyacağız. 500 bin yıl önceki adam bizden akıllı. Diplomasını kiraya verenlerin 50 sene hapis yatması lazım. O zaman bu rantçılar bu kadar yapamaz." şeklinde konuştu.

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