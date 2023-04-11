Engin Avcı açıkladı: "14 Mayıs seçimlerinden sonra Türk siyasetinde sağlam bir temizlik olacak"

Gazeteci Engin Avcı, 14 Mayıs seçimlerine ve Gladyo/NATO'nun Türkiye'deki planlarına dair açıklamalarda bulundu. Avcı, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

- Biz öğretmen Aybükeleri unutmadık, ensesinden kurşun sıkılan Gaffar Okkan'ı unutmadık. 15 Temmuz'u yapan NATO'ydu. Bu darbe girişimini yapanlar bugün Kandil'i de yönetiyor, Altılı Masa'yı da yönetiyor. O yapının AK Parti içerisinde de adamları var. Yeniden Refah'ı masadan kaldıran kimdi? Meral Akşener'e "Otur" diyen AK Partili kimse o. Bugün küresel Gladyo her yerde. 14 Mayıs sonrası Türk siyasetinde sağlam bir temizlik olacak. Bu sanatta, siyasette, medyada, toplumda ayrışma dönemi. Bu seçim hakla batılın ayrışması gibi Vatanperverler ve vatan hainlerinin ayrışma vakti.