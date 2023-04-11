Engin Avcı açıkladı: "14 Mayıs seçimlerinden sonra Türk siyasetinde sağlam bir temizlik olacak"

Gazeteci Engin Avcı, 14 Mayıs seçimlerine ve Gladyo/NATO'nun Türkiye'deki planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:

Gazeteci Engin Avcı, 14 Mayıs seçimlerine ve Gladyo/NATO'nun Türkiye'deki planlarına dair açıklamalarda bulundu. Avcı, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

- Biz öğretmen Aybükeleri unutmadık, ensesinden kurşun sıkılan Gaffar Okkan'ı unutmadık. 15 Temmuz'u yapan NATO'ydu. Bu darbe girişimini yapanlar bugün Kandil'i de yönetiyor, Altılı Masa'yı da yönetiyor. O yapının AK Parti içerisinde de adamları var. Yeniden Refah'ı masadan kaldıran kimdi? Meral Akşener'e "Otur" diyen AK Partili kimse o. Bugün küresel Gladyo her yerde. 14 Mayıs sonrası Türk siyasetinde sağlam bir temizlik olacak. Bu sanatta, siyasette, medyada, toplumda ayrışma dönemi. Bu seçim hakla batılın ayrışması gibi Vatanperverler ve vatan hainlerinin ayrışma vakti.
# Haberiniz Olsun # nato # seçim

Benzer Videolar

"Erdoğan'ın gücü yetmedi" "Erdoğan'ın gücü yetmedi"
"Tüketici olarak kabahatliyiz" "Tüketici olarak kabahatliyiz"
Millet İttifakı'nda büyük arıza Millet İttifakı'nda büyük arıza
İyi Parti'de neler oluyor? İyi Parti'de neler oluyor?
"Doğada fizik var matematik var" "Doğada fizik var matematik var"
"Yedirirler o kurşunu adama" "Yedirirler o kurşunu adama"
O partide Kılıçdaroğlu çatlağı! O partide Kılıçdaroğlu çatlağı!
EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
Gram altında yeni rekor gelir mi? Gram altında yeni rekor gelir mi?
"En çok üzüldüğüm konu..." "En çok üzüldüğüm konu..."
İsrail yine Filistin'e saldırdı İsrail yine Filistin'e saldırdı
"Umudumuzu çaldı bunlar" "Umudumuzu çaldı bunlar"
Çok Okunanlar
1 11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Kahramanmaraş'ta deprem
4 Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman?
5 Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman?