Cilara ve Dikmen değerlendirdi: Millet İttifakı'nda büyük arıza

Gazeteci Çağlar Cilara ve Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Millet İttifakı'nda yaşanan liste krizi ve beraberinde gelen çatırdamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cilara "Cumhur İttifakı tartışmaları kendi içinde çözerek ilerliyor. Millet İttifakı'nda durum öyle değil. Aday listeleri toplumun farklı kesimlerinde farklı tepkilere yol açtı." derken Dikmen ise " Millet İttifakı'nda dışarıdan her şey y olunda gidiyor ama içeride ciddi bir arıza var. Muhtemeldir ki seçim sonrası dağılma emaresi de gösterecektir. Daha bir kere seçime girmemiş, milletin karşısına çıkmamış Davutoğlu ve Babacan'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklar." şeklinde konuştu.